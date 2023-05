Guidonia, la stangata della Tari: la tassa aumenterà del 16% per le famiglie

Per i cittadini del comune di Guidonia arriva la stangata della Tari: la tassa sui rifiuti aumenterà mediamente del 16% per utenze domestiche.

Questa la decisione approvata dal Consiglio Comunale di Guidonia nella seduta straordinaria del 30 maggio. L'obbiettivo del provvedimento è garantire maggiore decoro e pulizia della cittadina, nonché la bonifica delle aree piene di rifiuti e anche la tutela dei luoghi soggetti a sversamenti illeciti, grazie al posizionamento di telecamere e fototrappole. Questo, tuttavia, comporterà un aumento delle tariffe di 13.824.351 per l'anno 2023.

Il sindaco Lombardo: "Le nuove tarriffe sono in linea con quelle del 2021"

“Le nuove tariffe del 2023 - spiega il sindaco di Guidonia Mauro Lombardo - sono in linea con quelle dovute fino al 2021, prima della riduzione decisa dalla precedente Amministrazione in prossimità delle elezioni comunali dello scorso anno. Una scelta che non ho mai condiviso perché assunta senza considerare le reali necessità della Città e i costi del servizio. Si attiveranno al più presto, inoltre, iniziative finalizzate a contrastare l'evasione e l'elusione della Tari".