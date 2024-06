Horror a Grottarossa: donna ferita a coltellate. In casa il marito impiccato

Una scena da film horror a Roma. Una donna con ferite da arma da taglio all'addome e a un braccio è stata soccorsa in via Castel Cellese, in zona Grottarossa. Un giallo al momento su cui stanno indagando i Carabinieri.

Non è esclusa alcuna pista, al momento.

La donna ferita

La cittadina dello Sri Lanka, di circa 50 anni, è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il 118 e i carabinieri della stazione Tomba di Nerone e della compagnia Trionfale. Nell'abitazione da cui è stata vista uscire gli investigatori hanno trovato un uomo morto impiccato. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. Si attende l'arrivo medico legale e del magistrato.

Il pool che indaga

I pm del pool antiviolenza, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, disporranno nelle prossime ore l’autopsia sul corpo dell’uomo.

La ricostruzione

E' ricoverata in condizioni stabili al Gemelli la donna ferita a coltellate dal marito che si è poi impiccato in casa in via Castel Cellese, nella zona di Grottarossa, a Roma. La donna, 50 anni, intorno alle 14, è scesa in strada ferita gridando e chiedendo aiuto ed è stata soccorsa dai vicini che hanno chiamato il 118. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia Trionfale. Da quanto ricostruito l'uomo ha aggredito la moglie, accoltellandola alla mano e allo zigomo ma lei è riuscita a fuggire, poi si è suicidato. La donna ha due figli.