Hostess perde il lavoro e devasta il Duty free all'aeroporto di Fiumicino

Perde il lavoro e diventa una furia devastando il Duty free interno all'aeroporto, nello scalo internazionale. Una hostess di volo di una compagnia lituana ha perso il controllo e ha causato danni per un valore di 1500 euro al Leonardo Da Vinci.

I fatti sono avvenuti mercoledì 21 febbraio all'ora di pranzo.

La ricostruzione

La donna è una hostess di volo della compagnia aerea lituana Avion Express. Comunicatogli il licenziamento la donna ha perso il lume della ragione e ha distrutto decine di bottiglie di vino e superalcolici esposte in un Duty freee Aelia del molo A dello scalo internazionale romano.

Davanti ai passeggeri

L'ira della hostess si è scatenata davanti a decine di passeggeri in transito che hanno scatto posto e video postando tutto sui socia. Per la donna è scattata una denuncia per danneggiamento.