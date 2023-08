I cantieri del Giubileo mettono in ginocchio Roma. Gualtieri: "Serve pezienza"

I cantieri per il Giubileo mettono in ginocchio Roma. Traffico impazzito nonostante non siano ancora iniziate le scuole, deviazioni, chiusure, blocchi, poca chiarezza. Un disastro che in questi ultimi giorni d'agosto sta mandando su tutte le furie i romani. In particolare nell'area di Piazza Pia la situazione è davvero drammatica.

Un caos che ha dovuto per forza far uscire il sindaco Gualtieri allo scoperto. Il primo cittadino ha chiesto pazienza ai romani perché i disagi di oggi saranno ripagati dal domani.

Le scuse di Gualtieri

"Spero che anche i romani ci aiuteranno a gestire questa situazione, noi stiamo facendo il massimo non raccontando promesse che non ci sono. È chiaro che un cantiere così importante non può non avere un impatto sulla mobilità, come c’è stato con la metro o con il tram 8, altrimenti non si potrebbe fare nulla se non si potesse sostenere un impatto temporaneo. Ci sta questo impatto, per serietà noi lo diciamo ai romani, chiedendo loro di avere pazienza perché ne vale la pena. Il nostro impegno è quello di mettercela tutta per ridurre questo impatto’’. Lo ha detto il sindaco di Roma e commissario per il Giubileo Roberto Gualtieri durante il sopralluogo al cantiere di piazza Pia.

I Vigili: "Il traffico aumenterà"

"Il traffico ci sarà e aumenterà. Questa opera comporterà un congestionamento ulteriore di un traffico già elevato. Noi faremo il possibile, e lo faremo, per ridurre i disagi. Ma un mano ce la devono dare anche i cittadini. Tra questa zona di Prati e l'altra zona al di là del Tevere, ovvero lungotevere degli Altoviti, piazza Pasquale Paoli, ponte Vittorio e ponte Umberto, abbiamo circa 50 agenti per turno. Là dove ci sarà una necessità si implementerà l'organico". Così il vicecomandante della Polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis in sopralluogo al cantiere di piazza Pia.

In arrivo nuove squadre di agenti

‘’Possiamo assicurare una presenza massiccia di vigili nella zona per agevolare il transito dei veicoli - continua De Sclavis - insieme ad Anas stiamo lavorando per capire dove lavorare e intervenire con piccoli accorgimenti per migliorare la mobilita della zona. Il punto più delicato è l'incrocio tra via della Traspontina e via della Conciliazione perché qui si riversano migliaia di turisti e interrompono il traffico. Per questo stiamo pensando con Patanè dei percorsi pedonali protetti. Entro ottobre sarà realizzata una passerella pedonale rialzata’’.