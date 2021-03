I comunicatori di domani alla Libera Università Mediterranea: il Master

Alla Libera Università Mediterranea di Lecce un Master da remoto per i comunicatori di domani.

Il Master Universitario in “Political Digital Marketing” punta a formare coloro i quali intendono intraprendere una carriera professionale nella comunicazione politica. Tra gli obiettivi del Master c’è anche quello di rafforzare le competenze di quanti già operano nel settore, dando modo loro di crescere professionalmente e porsi nuovi e più ambiziosi obiettivi.

I comunicatori politici saranno in grado di strutturare una campagna elettorale per partiti politici e movimenti politici, di costruire l’immagine dei singoli candidati, di formare una squadra attorno ad essi, di affiancarli nel loro percorso all’interno delle istituzioni, di rapportarsi con giornalisti, di conoscere e/o perfezionare le dinamiche della comunicazione (tradizionale e social). Il Master è rivolto ai laureati triennali e magistrali che vogliono aumentare il proprio livello di conoscenze e contribuire efficacemente ai processi di governo e di innovazione della politica. I docenti sono professionisti che operano nel settore della comunicazione politica in tutta Italia. Per tutte le informazioni: www.mastercomunicazionepolitica.it.