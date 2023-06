I giovani di Fratelli d'Italia si riuniscono a Roma: arriva la festa “Fenix”

La Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, si riunisce a Roma: dal 29 giugno al 2 luglio arriva al Laghetto dell'Eur a Roma la festa “Fenix”. Il titolo della festa sarà “'Lo chiameremo futuro. Coordinate per portare in alto l'Italia'.

Un programma denso di appuntamenti: quattro giornate che veranno la partecipazione di esponenti di Fratelli d'Italia e del Governo, ma anche di giornalisti e intellettuali. A presentare il porgramma di Fenix c'erano Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione di FdI, Fabio Roscani, presidente nazionale di Gioventù Nazionale e Chiara La Porta, Stefano Cavedagna e Francesco Di Giuseppe.

Il programma del 29 giugno

Si partirà giovedì 29 giugno alle 16, con l'inaugurazione da parte del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani. Seguiranno gli interventi di importanti esponenti di Fratelli d'Italia: Antonello Aurigemm, Roberta Angelilli, Paolo Trancassini, Marco Silvestroni e Daniele Sabatini, Giovanni Quarzo, Massimo Ferrarini, Federico Palla (presidente di Gioventù Nazionale nel Lazio), Simone Forte (presidente di Gioventù Nazionale per la provincia di Roma) e Francesco Maria Todde (presidente di Gioventù Nazionale a Roma).

Alle 18 parte la Fiaccolata infinita. Nel frattempo Pietro Senaldi si confronterà con Ignazio La Russa, venendo introdotti dal più giovane tesserato di Gioventù Nazionale. Alle 18,45 sarà inaugurata la mostra “Un secolo azzurro”.

Alle 19 un talk introdotto da Angelo Buttafuoco, con la partecipazione di personalità quali la ministra della famiglia Eugenia Roccella (Ministro della Famiglia), Maria Rachele Ruiu (ProVita e Famiglia), Laura Tecce (conduttrice Rai 2), il giornalista Diodato Pirone, Giulio Tremanti (presidente Commissione Affari Esteri della Camera), Carolina Varchi (segretario di presidenza della Camera per FDI), Maria Cristina Pisani (presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani).

Infine la presentazione del libro di Alessandro Nardone. In serata a concludere la prima giornata il confronto tra Giovanni Donzelli e il giornalista David Parenzo.

Il programma del 30 giugno

Venerdì 30 parte con gli interventi di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito e ad Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca. Alle 12 la presentazione dell'opera di Mauro Grimaldi e alle 13 il premio Almerigo Grilz. Alle 18 il talk “Cosa resta dell'uomo”. Alle 20,30 sarà consegnato il premio Fenix. Alle 21 un dibattito sull'informazione.

Il programma nel weekend

Gli eventi proseguiranno poi sabato 1 luglio, giorno in cui sono attesi Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati e l'evento 'Svanirà come in un incubo. Coordinate per sconfiggere la mafia', che vedrà come ospiti, tra gli altri, il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro e il presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo.

Nella giornata conclusiva di domenica 2 luglio il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.