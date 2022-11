Roma, i licei Visconti e Manara occupati: prosegue la protesta degli studenti

Gli studenti hanno occupato altri due licei di Roma: il Visconti e il Manara. La protesta del mondo studentesco romano a colpi di occupazioni contro il nuovo Governo prosegue.

Il primo dei due licei occupati è stato il Liceo ClassicoVisconti, in centro. Gli studenti hanno occupato l'edificio nella serata di domenica 20 novembre, intorno alle 23. Sulla facciata dell'edificio è apparso uno striscione con la scritta “Visconti occupato”.

L'azione degli studenti è stata acclamata che dai membri di Osa (Opposizione Studentesca d'Alternativa). “Sosteniamo la loro iniziativa - si legge in un comunicato - gli studenti con grande lungimiranza occupano non solo per le problematiche interne, per cui nelle scorse settimane si sono già mobilitati, ma anche per l'immediata abolizione dei Pcto (alternanza scuola-lavoro). Gli studenti si oppongono anche alla torsione autoritaria e antidemocratica messa in atto da questo governo”.

Le ragioni dell'azione

Il motivo dell'azione non è solo la protesta contro il nuovo Governo e la richiesta di abolizione dell'alternanza scuola-lavoro. Qui c'è anche una ragione più specifica: gli studenti protestano per il fatto che il Liceo presenta troppe barriere architettoniche per i disabili.

"Nei giorni passati abbiamo manifestato davanti alla Città Metropolitana per ottenere una via d'accesso al portone principale per i ragazzi affetti da disabilità motorie - scrivono gli studenti - richiesta che viene portata avanti dagli studenti e dal consiglio d'Istituto da più di quattro anni. Inoltre gli studenti dicono che “le scalinate sono sprovviste di un montascale o altro supporto motorio. Questo preclude l'accesso alle classi del piano superiore e al laboratorio di scienze, penalizzando notevolmente il percorso didattico degli studenti diversamente abili". Gli studenti hanno anche assicurato che tuteleranno l'edificio e il materiale scolastico, assumendosi la responsabilità di eventuali danni.

Le altre occupazioni

In mattinata è stato occupato anche il Liceo Manara, sempre per protestare contro il Governo Meloni. Queste sono le ultime occupazioni dopo quelle avvenute nei giorni scorsi nei licei Albertelli, Tasso, Argan, Montessori, Mamiani e Rossi.