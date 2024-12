I medici di famiglia presentano un software per trovare colleghi sostituti

La Fimmg, la Federazione italiana dei medici di famiglia, ha presentato l'8 novembre "Il mio sostituto", un software che permette ai medici di famiglia di contattare i colleghi e chiamarli a sostituirli in caso di necessità.

Lo scopo del progetto, portato avanti dalla Fimmg Roma e dalla Fimmg Formazione, è quello di collegare efficientemente domanda e offerta, in un periodo in cui c'è carenza di medici. Spesso i medici di famiglia non possono occuparsi di tutti i loro pazienti e per garantire la continuità delle cure, hanno bisogno di rivolgersi a dei colleghi che li sostituiscano. Tuttavia è difficile trovarli a causa della carenza di medici. Questa piattaforma serve proprio a sopperire a questa carenza, facilitando la ricerca.

"Creare soluzioni innovative per la nostra professione è l’obiettivo che ci siamo prefissati, e con questo nuovo strumento abbiamo fatto il primo passo - ha spiegato Giulia Paggetti, responsabile del progetto per Fimmg Formazione Lazio.

"La carenza di medici ha creato non poche difficoltà ai nostri iscritti - aggiunge Pier Luigi Bartoletti, Segretario provinciale della Fimmg Roma - con questa iniziativa, intendiamo gettare le basi per costruire un solido patto generazionale, favorendo piu’ rapidamente l’accesso al mondo del lavoro dei giovani colleghi , creando una sinergia con chi ha piu’ anni di esperienza professionale".