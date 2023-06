I pini monumentali in pericolo: ecco chi è il professor Piermaria Corona

Quello per i pini monumentali e i loro parassiti non è l'unico interesse del professor Piermaria Corona. Il professore è nato a Trento il 17 settembre 1959.

È figlio di un altro grande professore e studioso di scienze forestali, Elio Corona. Fin da giovane legato alle montagne del Trentino, dove è nato suo padre e dove ancora oggi ama andare a scalare. Ha preso la maturità classica nel 1978 e si è laureato in scienze forestali nel 1983. Esperto nell'ambito monitoraggio e della valutazione delle risorse forestali e ambientali. Ha all'attivo tra le 500 e le 600 pubblicazioni di ordine tecnico e scientifico, su riviste italiane ed estere. Dal 2022 dirige il Centro di Ricerca Foreste e Legno del Crea.

I tanti incarichi

Una lunga carriera piena di incarichi accademici e istituzionali prestigiosi. Solo per citarne alcuni.

Collaboratore scientifico presso l'Istituto di Assestamento Forestale all'Università di Firenze, dal 1985 al 1992 ricercatore presso il Centro di Sperimentazione Agricola e Forestale di Roma. Dal 1992 è professore all'Università di Firenze. Nel 2001 diventa professore di prima fascia all'Università della Tuscia e nel 2004 viene nominato professore ordinario. Dal 2002 al 2009 è stato Presidente del Consiglio di Corso di Studi in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università degli Studi della Tuscia e, sempre dal 2002, presiede l’Associazione dei Laureati Italiani in Scienze Forestali. Ha fatto parte della commissione tecnico-scientifica di supporto al Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione. Fino al 2011 è stato anche direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente Forestale e delle sue Risorse dell’Università degli Studi della Tuscia.