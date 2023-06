I Popolari Europei riuniti a Roma: Tajani e Weber lanciano la due giorni

Due giorni di incontri e confronti tra i leader del Partito Popolare Europeo a Roma: comincia la due giorni del partito. A lanciare la due giorni di Roma il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente del partito al Parlamento Europeo Manfred Weber.

“L’Europa al centro del progetto politico del Partito popolare europeo - ha detto il ministro Tajani - è questo il messaggio che vogliamo confermare nei nostri incontri di Roma”. Per l'occasione arriveranno a Roma i 177 deputati del Parlamento Europeo del Ppe insieme ai dirigenti del partito.

Il programma della due giorni

Si comincia giovedì 8 giugno con la conferenza “Con i valori cristiani al centro: la classe dirigente per l'Europa di oggi e di domani” che si terrà a partire dalle 10 nell'aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e vedrà la partecipazione di Tajani e Weber. Alle 16 i due leader si sposteranno a Villa Magistrale, in piazza dei Cavalieri di Malta dove daranno il via ai lavori della della due giorni. La riunione proseguirà il 9 giugno a partire dalle 8 nell'Auditorium Conciliazione.

“In un contesto di pluralismo culturale - spiega Antonio Tajani - lo scopo dei nostri incontri sarà quello di ribadire e sottolineare le nostre radici comuni, quelle cristiane, alle quali continua a far riferimento la nostra linea politica. Senza dimenticare che sono, e saranno anche in futuro, il nostro richiamo identitario”.