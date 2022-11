I radicali annunciano nuova protesta davanti in favore della donne dell'Iran

I radicali sono pronti a scendere in piazza per la settima volta per esprimere sostegno a favore delle donne e del popolo dell'Iran, che da quasi due mesi protestano contro il regime che governa il Paese.

I manifestanti chiederanno diritti e libertà per le donne iraniane. L'evento, organizzato dalla ong “Partito radicale nonviolento, transnazionale, transpartito”, si svolgerà sabato 12 novembre alle 16, davanti all'ambasciata iraniana a Roma, in via Nomentana.