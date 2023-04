I rifiuti di Roma ad Amsterdam, Italia Viva: “Peggior immagine nel mondo”

“900 tonnellate di rifiuti trasportati ad Amsterdam per la combustione in un termovalorizzatore. Roma continua a dare una immagine negativa nel mondo. E c’è ancora chi si oppone a fare l’impianto a Roma? Strana idea di ambientalismo”.

Così Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato, riferendosi all'accordo raggiunto il 27 marzo scorso da Ama, la società che gestisce i rifiuti a Roma, con l’amministrazione di Amsterdam, nei Paesi Bassi, per smaltire lì una parte dei propri rifiuti.

Il contratto prevede che ogni settimana 900 tonnellate di rifiuti prodotti a Roma vengano mandate in treno fino ad Amsterdam, dove verranno bruciate in un termovalorizzatore. L’accordo è valido da aprile, in attesa della costruzione del termovalorizzatore voluto dal sindaco Roberto Gualtieri, non prima del 2026.