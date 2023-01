I sindacati a Gualtieri e Frattasi: “No distacchi delle utenze per i poveri”

“Una sospensione dei distacchi delle utenze di luce e gas, nei casi di accertata difficoltà economica delle famiglie e una comunicazione preventiva (da parte dei gestori agli enti locali) sui casi di morosità e con tempi congrui al fine di valutare la proposta di soluzioni alle famiglie in difficoltà, anche facendosi carico del pagamento delle utenze come avvenuto con Ater”. Questa la richiesta presentata dalla Cisl di Roma e di Rieti, insieme alla Uil del Lazio, in documento datato 24 gennaio.

I due sindacati laziali, nel fare questa richiesta, hanno anche richiesto un incontro per discutere di questi temi, perché, dicono "per superare la crisi che stiamo attraversando è necessario il coinvolgimento e l’impegno di tutti gli attori istituzionali, per questo già durante l’autunno abbiamo inviato le nostre proposte che gli Enti Locali e le Prefetture potrebbero mettere in campo per dare maggior sostegno delle famiglie ed integrare le misure previste dal Governo”.