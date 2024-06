I vizi capitali del Papa: all’Alibi la cultura politicamente scorrettissima

Partirà nel tardo pomeriggio di giovedì 20 giugno, dalle ore 19:30, la nuova serata culturale tra letteratura e musica, promossa dall’associazione per i diritti LGBTQIA+ Di’Gay Project, fondata dall’attivista e promotrice culturale Imma Battaglia.

Un evento che promette di essere scorrettissimo.

Dal libro all'aperitivo

Si inizia alle 19.30 con la presentazione del libro ”Vizi Capitali - Dietro le quinte del Vaticano”, di Fabio Croce e Paolo Orlandelli, un libro che cerca di far luce su alcuni scandali avvenuti all’interno delle mura leonine, in un periodo storico in cui le vocende vaticane non mancano di esser presenti sulle cronache. Dal caso Emanuela Orlandi alla “frociaggine” di Papa Francesco.Presenta il libro l’autore Fabio Croce. Introducono Maria Laura Annibali, presidente DGP e la presidente onoraria Imma Battaglia. Modera Carmelo Attolico.

Poi la dance

Dalle ore 21.30 spazio alla dance music di Paola Dee, imperatrice delle console arcobaleno d’Italia, pronta a dare il via ad un nuovo appuntamento nel segno del divertimento. A salutare l’inizio della stagione, la madrina della serata Eva Grimaldi. Ingresso Libero (Tessera Assoc. 6€). L’Alibi club: Via di Monte testaccio.