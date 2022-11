Il 12 novembre la Croce Rossa apre la raccolta di coperte per i senzatetto

La Croce Rossa Italiana di Roma aprirà la raccolta di coperte calde per i senza fissa dimora che vivono a Roma. La raccolta inizierà sabato 12 novembre in molte sedi della Cri, sia in città che nella provincia.

La Croce Rossa raccomanda che le coperte siano nuove o comunque in buono stato e vanno consegnate in busta chiusa.

"Questa sarà una giornata molto importante - ha dichiarato Debora Diodati, presidente della Croce Rossa Italiana di Roma - perché come ogni anno con l'arrivo del clima più freddo intensifichiamo le uscite delle nostre Unità di Strada e abbiamo bisogno di molte coperte per le persone che assistiamo. Le nostre Unità di Strada sono un presidio di aiuto durante tutto l'anno per le persone che vivono in strada. Ma d'inverno questa forma di sostegno si rende ancora più urgente e necessaria. Per questo invitiamo i romani a recarsi nelle sedi CRI e abbiamo lanciato un vero e proprio appello, anche attraverso i nostri social, per aiutarci ad aiutare".