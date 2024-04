"Il 22 maggio morirò, regalatemi l'Europa League". Il tifoso commuove De Rossi

Il suo nome è Edoardo. È un tifoso della Roma e ha una malattia terminale. Il prossimo 22 maggio, giorno della finale di Europa League a Dublino, ha appuntamento con un istituto svizzero per l’eutanasia. Ma prima vorrebbe esaudire un desiderio: “Il 22 maggio morirò. Mi piacerebbe che la Roma mi regalasse l’Europa League”.

La richiesta è arrivata qualche giorno fa all’interno della trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo su Teleradiostereo, nello spazio riservato ai tifosi. Una telefonata che ha colto di sorpresa ascoltatori e conduttori. Ma tutta la storia è avvolta dai dubbi. In primis l’identità del tifoso che resta sconosciuta

Il tam tam social

Da giorni sui social è partito il tam tam per cercare di far arrivare ai calciatori giallorosso il messaggio. C’è anche chi dice di aver riconosciuto la voce di Edoardo, ma per adesso non c’è stata risposta dal giovane. Non si è più fatto vivo con l’emittente, né in diretta radio né sui canali social, ma intanto la stessa trasmissione “Te la do io Tokyo” ha assicurato che «i vertici della As Roma e mister De Rossi» si sono dimostrati estremamente sensibili e disposti a venire incontro a qualsiasi desiderio del ragazzo. Tutti lo cercano e la speranza è che non si tratti di uno scherzo di pessimo gusto.

La risposta di De Rossi

Intanto anche l’allenatore Daniele De Rossi nella conferenza stampa alla vigilia del match del Milan ha spiegato: "Al di là del promettere la vittoria, che è una cosa che non posso fare, vorrei assicurare che daremo tutto per quel tifoso e per tutti gli altri. La questione ci ha toccato e la società sta cercando di rintracciarlo, a patto che lui lo voglia. Se lo desidera, siamo qui. Rispettiamo la sua voglia di restare anonimo, ma se vorrà noi siamo pronti ad accoglierlo".