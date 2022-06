Il Brancaccio presenta la nuova stagione: grandi ritorni e spettacolari novità

Il teatro Brancaccio presenta la nuova stagione 2022/2023. Un grande ritorno che vedrà tantissimi artisti calcare il palco di via Merulana.

Le danze si aprono con la nuova edizione di Rapunzel Il Musical con Lorella Cuccarini che interpreta il ruolo di protagonista assoluto, “Gothel”, diretta da Maurizio Colombi che è anche ideatore e coautore del progetto. Altro gradito ritorno è: Sette spose per sette fratelli che ha rivelato una Diana del Bufalo, eccellente protagonista, accompagnata da Baz e dalle musiche dirette dal maestro Peppe Vessicchio. Un grande sforzo produttivo di Fabrizio di Fiore, impegnato in un importante progetto sullo sviluppo della Danza a Roma nel polo Art Village diretto da Luciano Cannito, già regista dello spettacolo.

Tra i tanti spettacoli anche Claudio Bisio diretto da Giorgio Gallione in La Mia Vita Raccontata Male …“un catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere”, che ci racconta il protagonista. Checco Zalone in Amore + Iva scritto da Medici, Rubino, Iammarino. Giorgio Panariello in Favola Mia. Elio in Ci Vuole Orecchio un omaggio al cantautore Enzo Jannacci e con la regia di Giorgio Gallione.

La nuova stagione sarà ricca anche di tanti concerti: Anastasia, Macy Gray, Renga, Tozzi.