Il Campidoglio cerca di capire i giovani con il questionario dai 16 ai 35 anni

È partita oggi, lunedì 2 ottobre, un'indagine sulla condizione dei giovani a Roma, avviata dall'Ufficio di Scopo Politiche Giovanili per raccogliere dati aggiornati e informazioni utili sulla popolazione compresa nella fascia di età tra i 16 e i 35 anni, residente o domiciliata per motivi di studio e lavoro a Roma o nella Città Metropolitana.

Un'iniziativa che mira a intercettarne esigenze, criticità e prospettive per sviluppare politiche e iniziative mirate e di supporto, anche alla luce dei cambiamenti sociali e culturali che si sono registrati negli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, eventi che hanno modificato l'approccio dei giovani in tanti settori.

Fino al 5 novembre

Le rilevazioni verranno effettuate, fino al 5 novembre, attraverso un questionario di 48 domande disponibile sul sito di Roma Capitale, e in tutti i Municipi tramite interviste dirette effettuate da giovani del Servizio civile attualmente impegnati in diversi progetti presso Roma Capitale. Biblioteche, Università, centri sportivi, stazioni della metro, questi alcuni dei luoghi dove verranno realizzate le interviste che verteranno su molteplici tematiche, tra cui: istruzione, percorsi formativi e condizione lavorativa, qualità della vita, autonomia abitativa e familiare, vita relazionale, tempo libero, associazionismo e partecipazione, criticità.Il questionario sarà accessibile anche attraverso un QR Code che verrà pubblicizzato nelle scuole, nei centri di aggregazione e nelle associazioni sportive. Inoltre, è stata predisposta una specifica campagna di comunicazione, basata su manifesti, locandine, social network e web Tv di Roma Capitale, con l'obiettivo di coinvolgere i giovani e invitarli a compilare il questionario online presente sul sito istituzionale. Per dicembre è prevista anche la pubblicazione della ricerca.

Il delegato del sindaco

"Con questa iniziativa vogliamo metterci in ascolto dei più giovani, per costruire politiche più vicine alle loro esigenze. Lavoro, istruzione, tempo libero, saranno i temi centrali di questa indagine, ma anche le difficoltà quotidiane, il vissuto personale. Puntiamo a raccogliere la voce dei più giovani e le loro istanze a partire dagli spazi e dai luoghi che frequentano, dai centri sportivi alle biblioteche, grazie anche al prezioso supporto dei volontari del Servizio civile e degli strumenti di informazione digitale che Roma Capitale ha promosso in questi ultimi mesi. L'auspicio è che ci sia la più ampia partecipazione per avere dati e informazioni utili a progettare insieme misure più efficaci e inclusive per il futuro dei giovani", dichiara il consigliere delegato del sindaco per le Politiche giovanili Lorenzo Marinone.