Il Campidoglio taglia acqua e luce alla Protezione civile nel VI Municipio

Il Comune taglia acqua e corrente elettrica nella sede della Protezione Civile del VI municipio. A denunciarlo è il minisindaco Nicola Franco che attacca il Campidoglio per la scelta di bloccare le utenze nella sede dell'ex palestra Heaven data in gestione ai volontari della Protezione Civile.

La denuncia

“La Protezione Civile VI Gruppo, a cui va tutto il nostro ringraziamento per la sua attività nel periodo del covid e nei tanti periodi di emergenza che viviamo quotidianamente, ha appena dichiarato di voler sospendere il servizio di guardiania presso l’ex struttura sportiva Heaven di Villaggio Falcone. Il motivo è vergognoso: dopo aver tagliato l’acqua, il comune di Roma ha tagliato anche la fornitura di luce''. Lo dichiara in un comunicato stampa il Presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco

Sotto sequestro

''Per un anno e tre mesi la Protezione Civile si era preso l’onere di guardiania dell’ex struttura sportiva, diventata facile preda di vandalismi. La struttura è un bene del Dipartimento, è sotto la responsabilità del comune di Roma. Il ringraziamento per il servizio di guardiania gratuito della Protezione Civile qual è? Il Campidoglio taglia acqua e luce. Nonostante io abbia inviato dieci lettere all’Assessore al Patrimonio Tobia Zevi, il comune di Roma ha fatto vivere come bestie per un anno e tre mesi i volontari della Protezione Civile. Si capisce bene, dunque, la decisione della Protezione Civile di congedarsi dal servizio di guardiania''.

L'appello del VI Municipio

''Il Municipio sarebbe in grado di assegnare, tramite bando, la struttura a un operatore privato. Abbiamo chiesto al comune di farci assegnare l’immobile ma non è giunta mai alcuna risposta. Cosa resta da fare allora? Tagliare acqua e luce ai volontari, a cui va tutta la mia solidarietà per il loro lavoro svolto in questo anno e tre mesi. Siamo fortemente preoccupati che ora, senza i volontari, la struttura verrà presa di mira da vandali e criminali”.