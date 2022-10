Il Cardinale Ravasi si fa social: l'annuncio su Twitter, “Dialoghiamo insieme”

L'annuncio del Cardinale: “Cosa vi piacerebbe leggere? Che tipo di contenuti apprezzate?”.

Gianfranco Ravasi, Presidente della Pontificia commissione di archeologia sacra dal 2007 e Presidente onorario del Pontificio consiglio della cultura, apre al confronto e al dialogo diretto il suo profilo Twitter per parlare direttamente coi propri lettori, lasciando ai suoi follower, che arrivano a più di 115 mila, le proposte dei temi di cui potrebbero interessarsi maggiormente e che vorrebbero trattare col Cardinale. Così, nel tweet: “Cari amici e lettori, vorrei iniziare a utilizzare questa piattaforma in modo più vario e dinamico, per condividere, conoscere, ascoltare. Chiedo a voi, quindi: cosa vi piacerebbe leggere? Che tipo di contenuti apprezzate?”

Chi è il Cardinale Ravasi

Nato a Merate il 18 ottobre 1942, Gianfranco Ravasi è attualmente Cardinale presbitero di San Giorgio in Velabro, nonché dal 2007 Presidente della Pontificia commissione di archeologia sacra e Presidente del Pontificio consiglio della cultura. Autore di una vastissima produzione di opere, si occupa di divulgazione biblica ed esegesi, ed è stato nominato arcivescovo il 3 settembre 2007 da Papa Benedetto XVI, con la consacrazione il 9 settembre. È sempre nello stesso anno che papa Benedetto XVI gli affida l'incarico di formulare le meditazioni della tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo.

Una vita per la cultura e lo studio dei sacramenti

Tra le Congregazioni di cui è stato membro presso la Curia romana si ricordano: quella per l'educazione cattolica, per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, e dei Pontifici consigli per il dialogo interreligioso e per la promozione della nuova evangelizzazione. Mentre, nella sua opera di diffusione, vi sono anche le collaborazioni con i quotidiani, tra i quali il quotidiano della Santa Sede L'Osservatore Romano, Il Sole 24 Ore, Avvenire, e ancora il settimanale Famiglia Cristiana e il mensile Jesus. Dal 2008 lavora in sinergia anche con il settimanale polacco Przewodnik Katolicki. Il 20 novembre 2020 Papa Benedetto XVI lo crea Cardinale, mentre il 5 giugno 2022, entrando in vigore la riforma della Curia romana Praedicate evangelium, viene soppresso il Pontificio consiglio della cultura e ne diviene pertanto presidente emerito.