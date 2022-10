Il Centro storico e l'incubo per i turisti: in poche ore 10 arresti per furti

Da fontana di Trevi a piazza Venezia, fino a via del Babuino e piazza Barberini: sono 10 gli arresti per furto ai danni dei turisti.

È in via delle Muratte che i carabinieri hanno fermato un uomo e una donna di 33 anni, entrambi cittadini romeni e senza fissa dimora, dopo averli seguiti per aver notato un atteggiamento sospetto dei due mentre seguivano un gruppo di turisti, per poi cogliere i due ladri in flagrante con l'intento di sfilare un portafogli.

Il bottino internazionale in via delle Quattro Fontane

Sono quattro i cittadini, di origine romena tra i 23 e i 25 anni e anch'essi senza dimora fissa, che sono stati trovati in possesso di 960 euro, 165 sterline, 40 dollari e 180 franchi svizzeri. Il sequestro e il rinvenimento del bottino è avvenuto dopo che i carabinieri hanno fermato i 4 ladri al seguito del furto di un portafogli ai danni di un turista australiano.

Furto nell'appartamento in un B&B

È in via del Babuino che una ragazza di 23 anni, proveniente dal campo nomadi di via di Salone, è stata fermata mentre usciva da un bed and breakfast con arnesi per lo scasso e in possesso degli oggetti di valore rubati nell'appartamento di una turista danese. Con lei presente anche un 11enne, presunta complice che, non imputabile, è stata affidata ad una Casa Famiglia individuata dalla Sala Operativa Sociale del Comune di Roma, mentre è scattato l'arresto per furto aggravato nei confronti della 23enne.

Furto in tre contro uno, 3 arresti

I carabinieri hanno sventato un borseggio ai danni di un turista di origini iraniane, al quale due ragazze romene di 19 e 25 anni e un ragazzo di 21, tutti senza dimora, erano riuscite a rubargli alcune banconote mentre camminava in via del Plebiscito.