Il Comune di Guidonia aderisce al “Saldo e Stralcio” della Tregua Fiscale

Anche il Comune di Guidonia Montecelio ha deciso di aderire all'opzione del “Saldo e Stralcio”, contenuta tra le norme della Tregua Fiscale. In tal modo i cittadini del Comune potranno saldare i ruoli fino a 1000 euro, pagando esattamente la cifra richiesta, senza maggiorazioni, sanzioni e interessi.

La norma si applica a tutte le sanzioni la cui esazione è affidata all'Agenzia delle Entrate o ad altri enti di riscossione nazionali. Ciò significa che a Guidonia la norma si potrà applicare a tutti i ruoli maturati tra il 2000 e il 2012, perché dal 2013 in poi la gestione dell'esazione non è stata più gestita da enti nazionali nel territorio del Comune.

L'assessore Cuccuru: “Si potrà anche rottamare”

“Per i cittadini - spiega l'assessore al Bilancio Alberto Cuccuru - è comunque prevista la possibilità di aderire e usufruire dei benefici della “rottamazione” - aggiunge Cuccuru - sempre per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, usufruendo delle medesime agevolazioni per i tributi locali e violazioni amministrative o del codice della strada, con possibilità di rateizzazione. Per Guidonia Montecelio, si tratta di crediti vetusti. C’è, comunque, la speranza che i cittadini aderiscano dando così modo all’Amministrazione di definire, quanto più possibile, posizioni creditorie di difficile esazione”.