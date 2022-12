Il concertone di Capodanno si sposta al Circo Massimo: attese 50000 persone

Il concertone di Capodanno, che vedrà sul palco artisti come Madame ed Elodie non sarà più a via dei Fori Imperiali. La via non è abbastanza capiente per ospitare tutte le persone che si prevede che verranno ad assistere al concerto. La nuova location designata sarà il Circo Massimo. Si stima che gli spettatori saranno 50mila.

Lo ha annunciato l'assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, a seguito di un vertice con il prefetto di Roma Bruno Frattasi. Il prefetto e l'assessore hanno esaminato i dati sull'affluenza prevista al concerto dell'ultimo dell'anno per decidere se mantenere la sede designata inizialmente o se spostarla.

Stando ai dati dell'Ente Bilaterale Turismo della Regione Lazio (Ebtl) che ha analizzato le prenotazioni in hotel e bed & breakfast, nella Capitale nel tra Natale e i primi giorni dell'anno arriveranno 530mila turisti. Si stima che al concerto verranno come minimo 50mila persone. Via dei Fori Imperiali, dunque non è abbastanza capiente. E così si è deciso di spostare la location al Circo Massimo.