Il consorzio Corepla affida l’Ufficio stampa all'agenzia Eprcomunicazione

Eprcomunicazione affiancherà Corepla nell’ufficio stampa nazionale e locale. Corepla è il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli Imballaggi in Plastica costituito nel 1997 con lo scopo di assicurare il ritiro degli imballaggi in plastica raccolti in tutto il territorio nazionale, il loro riciclo e recupero e di sensibilizzare i cittadini, le imprese e i Comuni alla corretta gestione degli imballaggi in plastica.

Grazie ad una sempre più capillare attività del Consorzio, a cui aderiscono oltre 2.600 aziende tra produttori, trasformatori, importatori e riciclatori/recuperatori, nel corso dell'ultimo ventennio gli imballaggi in plastica raccolti e avviati a riciclo e recupero in Italia sono cresciuti in modo esponenziale; nel 2018 è stato recuperato l'87,5% di tutti gli imballaggi in plastica immessi sul mercato nazionale nello stesso anno e ciò ha permesso al nostro Paese di posizionarsi tra le prime grandi economie in Europa per tasso di riciclo, dopo Germania e Spagna.

“Siamo partiti a razzo nel 2020: nei primi due mesi dell’anno - dichiara l’amministratore dell’azienda Camillo Ricci - abbiamo riconfermato tutti i contratti in essere nel 2019 e abbiamo acquisito ben 12 clienti nuovi. Particolarmente importante per noi affiancare Corepla, un player strategico dell’economia circolare italiana ed eccellenza italiana in Europa: il nuovo rapporto rafforza ulteriormente la nostra leadership nel campo della comunicazione dello sviluppo sostenibile. Inoltre, la nostra crescita conferma l’efficacia delle scelte intraprese in questi mesi, che hanno visto eprcomunicazione rafforzare il proprio team di professionisti con l’ingresso nella compagine societaria di Roberto Della Seta e Francesco Ferrante, a cui sono state affidate rispettivamente la direzione scientifica e il public affair dell’azienda”.