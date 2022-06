Roma, il Covid torna a spaventare: 11mila casi. “Dato più alto dal 29 marzo”

Il Covid torna a mettere spaventare. In 24 ore si sono registrati oltre 11mila nuovi contaggi in tutto il Lazio. Mai così tanti contagi dal 29 marzo del 2022. Su un totale di 47.030 tamponi, si sono registrati 11.171 nuovi casi positivi (+7.548), sono 5 i decessi ( = ), 588 i ricoverati (-9), 51 le terapie intensive ( = ) e +8.530 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,7%. i casi a roma città sono a quota 6.252. Questo “è il dato più alto dal 29 marzo scorso”, ha ricordato l’assessore alla Salute Alessio D’Amato, rinnovando l’appello agli over 80 per la quarta dose e all’utilizzo della mascherina dove non è possibile mantenere il corretto distanziamento.

Roma nel dettaglio:

Asl Roma 1: sono 2.309 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.298 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.645 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 207 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 881 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.108 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

La Province nel dettaglio

Asl di Frosinone: sono 868 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.189 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 254 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 412 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h