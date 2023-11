Il crimine non paga: cannibalizzata l'auto dell'influencer Er Brasiliano VIDEO

I ladri arrivano sotto casa del Brasiliano. L'influencer di Pietralata è stato derubato: in particolare la sua auto, una Mercedes classe C 63 amg, è stata cannibalizzata. In pochi giorni gli hanno rubato prima le ruote e poi il volante. Quest'ultimo furto è stato il peggiore: i ladri per aprire l'auto la hanno letteralmente sfondata. Vetri rotti, portiera piegata e la rabbia dell'influencer trapper - da poco ha iniziato la sua carriera musicale - è diventata virale sui social.

Strano per uno che si professa il re del quartiere che i ladri gli abbiano fatto fare una figuraccia davanti ai suoi fan.

La rabbia in un video

Eppure il Brasiliano, al secolo Massimiliano Minnocci, ha voluto scherzarci sopra: "C'avevi fame eh - dice in un video - se ti servivano 2500 potevi farmi un fischio e te li davo. E poi amore mio, hai rubato il volante e hai lasciato gli occhiali sul sedile che valevano più del volante". Il solito Brasiliano: parla di reati, del suo passato da carcerato, di risse, di cocaina che mostra come fosse coca cola e poi si fa rubare sotto al naso. Un boss? Beh, non si direbbe. Sicuramente ostenta molto il denaro, brandisce mazzette da 100 euro, minaccia questo e quello on line. Ma poi la vita è un'altra cosa.

I commenti

Naturalmente i suoi followers non hanno perso l'occasione per sbeffeggiarlo, sfruttando proprio l'onda dell'ostentazione famelica della malavita che er sor Minnocci sventola ai quattro venti. Sicuramente non l'avrà presa bene il concessionario che gli ha affittato la Mercedes che ha visto un gioiellino ridotto a un bidone. Bravo Brasiliano!