Il docufilm sulla tragedia di corso Francia: l'ultima notte di Gaia e Camilla

Presentato a Roma, al cinema Odeon di piazza Jacini, il docufilm sulla tragedia di corso Francia del 2019, quando trovarono la morte due ragazze di sedici anni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. A investirle fu Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese. Il docufilm racconta l'ultima notte delle due vittime.

Il documentario, intitolato “Morte a Corso Francia - L’ultima notte di Gaia e Camilla”, racconta la tragedia e poi il processo. Il fatto è avvenuta la notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019. Le due ragazze, che avevano passato la serata in pizzeria con gli amici stavano tornando a casa. Dovevano rientrare per la mezzanotte. Stavano attraversando la strada in Corso Francia, quando un suv le ha investite, uccidendole. L'incidente avvenne intorno alla mezzanotte e mezza. Le due sono morte mano nella mano. A investirle il 21enne Pietro, che si era messo alla guida del suv nonostante avesse bevuto. Una tragedia che ha sconvolto le due famiglie delle vittime, ma anche quella del colpevole.

La campagna di sensibilizzazione

Il docufilm è stato presentato agli studenti del Liceo De Sancris che era frequentato dalle due ragazze. In sala c'erano anche i genitori delle due ragazze morte. “Chi si mette alla guida - ha detto Edward Von Freymann, il papà di Gaia - deve sapere che ha un’arma carica in mano. Distrarsi un solo secondo, guidando a 50 km orari, significa percorrere al buio più di 27 metri”. Il docufilm sarà trasmesso su Crime + Investigation il 27 e il 28 febbraio.