Il Financial Times dice che il paradiso del surf è Torvaianica

Il paradiso del surf è “ad appena un salto da Roma”. Si pensava fosse a Venice Beach in California, invece è a Torvajanica, a sud della Capitale. Parola del Financial Times.

La celebrazione degli arenili ferrosi del litorale romano e delle loro onde, che una volta bagnavano Alberto Sordi rimasto senza costume mentre cercava di attirare l’attenzione della Signorina Margherita, arriva dal giornale di Londra. Che scrive: “Di norma un viaggiatore internazionale che si spinge fino a Roma non si mette nella valigia una tavola da surf insieme a occhiali da sole, cappello di paglia e macchina fotografica. Questa parte d’Italia, con tutta la sua arte più il cibo e i suoi panorami da toglierti il fiato, non è una logica destinazione per il surf. Eppure appena fuori città c’è una lunga spiaggia esposta alle onde lunghe che vengono da tutte le direzioni e che, nei giorni giusti, regala "un sacco di divertimento per i surfisti”.

Più precisamente, si tratta di “una ventina di punti lungo una striscia di terra di una quindicina di chilometri, che va da Torvaianica a sud fino ad Ostia, sobborgo di Roma, a nord”. Qui “se le onde sono modeste a confrontarle con quelle, diciamo, del Sud-est Asiatico o dell’America Latina, la cosa non ha impedito ad una comunità di surfisti entusiasti di farne il loro ritrovo”. Con scuole, istruttori e tutto quello che serve.