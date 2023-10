Il gelo scende su Testaccio, arriva la pista di pattinaggio, monta la protesta

Piazza Testaccio ma anche piazza Smart, piazza Re di Roma, il Foro Italico e poi a nord Ladispoli: è pista di pattinaggio sul ghiaccio mania a Roma ma nel I Municipio scatta la protesta alimentata dal Movimento Cinque Stelle.

Scrivono la capogruppo M5S, Linda Meleo Federica Festa, capogruppo M5S al Municipio I: “La folle proposta del Pd del Primo Municipio: una pista di pattinaggio sul ghiaccio a piazza Testaccio. Così si legge in una direttiva di Giunta e sulla pagina di Icepark, che otterrebbe la piazza senza bando. La pista, di forma circolare, sarà aperta dal 24 novembre al 7 gennaio e sarà grande 672 mq, con tanto di tendoni, gazebo e motori per il raffreddamento".

"Nella piazza un'immensa pista a pagamento"

Ancora l'M5S: "Una piazza storica circondata da case, con al centro una fontana da poco restaurata, si ritroverà costretta a ospitare un’immensa pista a pagamento. Ciò in barba all’impatto ambientale, all’inquinamento acustico e al decoro di una piazza tutelata, che i testaccini amano perché libera e nata da un percorso partecipato. Si tratta, peraltro, di uno dei pochi ampi spazi in zona che sia fruibile dalle famiglie.Per fortuna questa iniziativa è stata portata all’attenzione dei residenti tramite noi del M5S. Le associazioni hanno già lanciato delle petizioni per bloccare immediatamente il progetto e spostarlo in un altro sito più idoneo, come il Mattatoio o il Parco della Resistenza. E noi saremo fermamente al fianco dei cittadini: non si può svendere piazza Testaccio al luna park”.