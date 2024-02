Il gelo sul Pd romano: Prestipino affonda nella neve coperta solo da un telo

Candidata alle primarie per il Comune di Roma nel 2013, Pd dell'ala riformista e poi trombata alle ultime elezioni: la parabola di Patrizia Prestipino si arricchisce di un insolita e quanto stravagante settimana bianca seminuda sulle nevi alpine.

Rimasta senza carica politica e visto che il Pd non”lascia mai indietro nessuno”, è stata salvata dal partito che le ha trovato lavoro part time come consulente del sindaco di Roma Roberto Gualtieri nella segreteria dell'Area Metropolitana, la Prestipino a 60 anni è ancora una forza della natura. Presumibilmente in vacanza, posta su TikTok un video in cui, seminuda e coperta solo da un telo bianco, saltella e affonda sulle nevi alpine.

La bionda Dem in vacanza con il telo bianco

Divertita come non mai, è fuggita dai problemi romani per una sana settimana bianca sulle Alpi di Siusi, in Trentino, tra i Comuni di Castelrotto e Fiè allo Sciliar. Lontno dal traffico romano, lontano dai cantieri per il Giubileo e lontano dal Pd e dal sindaco. La bionda Dem è in vacanza con l'asciugamano.