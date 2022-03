Il Gemelli conferma la sua eccellenza nel mondo con un laboratorio innovativo

Il Gemelli, al primo posto nella classifica dei giornali italiani è anche, ad oggi al 37esimo posto nel mond secondo la classifica World’s Best Hospitals 2022 del magazine americano Newsweek.

Il nuovo laboratorio di genomica, appena inaugurato ha suscitato l'ammirazione dei più importanti istituti europei per innovazione tecnologica e approccio alle cure personalizzate. Attrezzature di ultima generazione per esplorare i meandri del dna e individuare i geni che provocano tumori e malattie rare e, allo stesso tempo curare i pazienti attualmente affetti da questo tipo di mali.

“I grandi centri universitari e ospedalieri si stanno dotando tutti di laboratori di genomica – ha spiegato il Prof. Giovanni Scambia, direttore scientifico del Policlinico Gemelli – ma al momento questa del Gemelli e’ in assoluto la prima facility in Italia ad avere una valenza ‘ibrida’ sia clinica, che di ricerca. Una caratteristica, questa, che consentira’ di curare i pazienti di oggi con i farmaci al momento disponibili, guardando gia’ ai pazienti che saranno presi in carico tra 5-10 anni e per i quali la ricerca getta oggi solide basi per le conoscenze del futuro. Il pool dei dati raccolti ci aiuterà infatti a curare meglio i pazienti di domani; abbiamo una serie di progetti ‘lungimiranti’. Tutto questo – ha aggiunto – e’ stato possibile grazie al generoso contributo dell’associazione Oppo e le sue stanze Onlus, che da anni ci sostiene in tanti progetti d’eccellenza”.

Presenti all'evento d'inaugurazione anche il Presidente della regione Nicola Zingaretti, il sottosegretario alla salute Paolo Sileri, il direttore generale della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Prof. Marco Elefanti e il preside della Facolta’ di medicina e chirurgia dell’Universita’ Cattolica, Prof. Rocco Bellanton.