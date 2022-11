Il giardino botanico di Roma si colora di mille luci con “Incanto di luci”

Quest'anno arriva anche a Roma l'installazione di light art “Incanto di luce”, che rivestirà di giochi di luci e luminarie sfavillanti e creative l'orto botanico. L'installazione sarà presente tra il 19 novembre e l'8 gennaio.

I splendidi giochi di luci saranno realizzati dal light designer Andreas Boehlke resteranno attivi per due mesi e saranno resi ancor più suggestivi dalle melodie composte dal sound designer Burkhard Fincke. I visitatori potranno immergersi in questo mix di natura, luci e musiche seguendo un percorso lungo un chilometro e mezzo. Tutte le installazioni sono state realizzate nel pieno rispetto dell'ambiente e della sostenibilità: l'installazione sarà costruita rispettando il verde e le piante dell'orto botanico e tutte le luci saranno dei led, così da consumare meno energia elettrica.

L'iniziativa viene portata avanti dal 2016 e si svolge ogni anno in varie città europee. Quest'anno sono 18 le città europee in cui saranno installati i giochi di luce e per Roma è la prima volta.