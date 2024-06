Il grande golf nel Parco degli Acquedotti: tutti in buca per ii grande evento

Il grande golf della Capitale sabato 29 e domenica 30 giugno 2024 farà tappa all’interno dell’affascinante Golf Club Archi di Claudio, impianto a 9 buche all’interno del Parco degli Acquedotti di Roma, suggestiva location che fa parte del Parco regionale dell’Appia Antica.

Qui si terrà la prima edizione del Trofeo Veo Italia Serrature by Marconi Group, che sarà commentata in diretta dallo staff artistico di Radio Godot. Il torneo vedrà gli atleti sfidarsi in un percorso di difficoltà media sulla distanza di 9 buche.

L'evemto

L’evento è realizzato dall’ASD Archi di Claudio Golf Club, affiliata alla Federazione Italiana Golf (FIG) e all’Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP), in collaborazione con Veo Italia Serrature by Marconi Group, sponsor tecnico dell’evento. I premi in coppe saranno assegnati ai vincitori delle seguenti categorie: 1° lordo. 1° netto 1^-2^-3^ -4^ Categoria. 2° netto 1^-2^-3^ categoria. 1° Lady. 1° Senior. 1° Master.

Appio Claudio

Dominato dal maestoso Acquedotto Appio Claudio, risalente al 52 d.C, l’impianto dona alle competizioni e alle giornate di allenamento panorami unici, dalle atmosfere senza tempo ad ogni ora della giornata. Il percorso a 9 buche, un campo di Pitch&Putt e un campo pratica completo con circa 40 postazioni e la possibilità di allenamenti tecnici: dai colpi più lunghi a quelli finali sul putt, passando per i colpi intermedi di avvicinamento al green (la zona finale della buca), danno alla struttura enormi vantaggi sportivi a prezzi più che contenuti. Tra i servizi del Club una club-house con area ristoro, un piccolo pro shop, una Golf Academy con maestri federali e il servizio noleggio attrezzatura.

Il Presidemte

"La socialità è un valore fondante del nostro Club che cerca di far sentire a casa chiunque voglia avvicinarsi. L’apertura verso i neofiti è un aspetto della nostra realtà, per questo grazie alla collaborazione con i maestri dell’Academy, abbiamo attivato una promozione che consente di praticare il golf per due mesi ad un prezzo agevolato (circa 100€) - dichiara Riccardo Luciano, il Presidente del Club e consigliere del Comitato regionale Lazio della F.I.G. -. Senza investire ingenti somme in iscrizione, attrezzatura e pacchetti di lezioni, con questa formula “all-inclusive” si ottimizzano i costi e si ha tempo sufficiente per capire se il golf potrà diventare quella passione che per tutti noi golfisti è diventata dal primo colpo e che ci appassiona ogni giorno di più".

Sede dei golfisti disabili

Il circolo è anche sede dell’Associazione Italiana Disabili Golfisti, il cui intento è di promuovere il golf e di favorire iniziative sportive che coinvolgano giocatori diversamente abili e normodotati. Il progetto promosso in Italia ha contribuito alla creazione della squadra nazionale disabili, che partecipa alle gare dell’EDGA (European Disabled Golf Association).