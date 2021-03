Il Lazio entra in zona rossa da lunedì: salto di due colori, è ufficiale

E' ufficiale: salto di due colori per il Lazio, (e Roma) che dalla gialla passa in zona rossa da lunedì 15 marzo. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, in base alle indicazioni della Cabina di Regia e del Comitato Tecnico Scientifico. Spostamenti proibiti, chiusi bar e ristoranti nonché le scuole di ogni ordine e grado.

Ad annunciarlo il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in visita al centro vaccinale di Fiumicino insieme al premier Mario Draghi: "Il Lazio da lunedì sarà chiamato a rispettare, giustamente, le regole della zona rossa". L'indice Rt, ora a 1.3, è in decisa crescita rispetto alla settimana scorsa, cosa che ha causato l'inserimento della regione nella fascia con le restrizioni più spartane: proibiti tutti gli spostamenti (anche nel proprio comune di residenza), tranne quelli per necessità, lavoro o ragioni di salute. Chiusi bar e ristoranti, che potranno effettuare solo servizio da asporto o a domicilio. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado: gli studenti tornano alla didattica a distanza.