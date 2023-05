Il Lazio prepara la stagione estiva: 6 mln per il Comuni del litorale

La Regione Lazio prepara la stagione estiva: 2,5 milioni per i Comuni del litorale laziale per la cura delle spiagge libere in vista della stagione balneare e per l'organizzazione di spettacoli ed eventi.

I fondi sono stati stanziati nella variazione del bilancio 2023-2025. “Si tratta di un provvedimento estremamente importante - ha spiegato l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini - perché con questi fondi vogliamo sostenere le attività di promozione culturale, sociale e ambientale, valorizzando il patrimonio regionale e i prodotti tipici ed enogastronomici del nostro territorio”.

Per accedere a questi fondi sarà pubblicato un avviso pubblico.

I fondi stanziati

Nello specifico 2,5 milioni saranno destinati ai Comuni del del litorale per la cura, la manutenzione e la pulizia delle spiagge libere. “Vale la pena sottolineare - ha spiegato l'assessora allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli - l’importanza dei fondi destinati ai 24 comuni costieri, compresoi il Municipio X di Roma e le isole di Ponza e Ventotene, risorse utili per la manutenzione e la pulizia delle spiagge libere, che contribuiranno alla valorizzazione del settore turistico-balneare, vettore di sviluppo e ricchezza”.

Altri 4 milioni sono stati stanziati per Laziocrea e per l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (Arsial). Questi 4 milioni potranno essere utilizzati per organizzare eventi, spettacoli, sagre, fiere, concerti. Tra questi 500mila euro per i Campionati Europei di Atletica Leggera (dal 7 al 12 giugno 2024) e 140mila per potenziare il trasporto su gomma in vista dell'arrivo a Roma del Ryder Cup di golf.