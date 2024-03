Il leader dei Monarchici candidato alle Europee con FI: la guerra fratricida

Forza Italia spiazza la Lega e schiera il leader dei monarchici italiani Alessandro Sacchi. Vero? Falso? Fatto sta che basta un cerino per accendere la micci atra i Monarchici Italiani.

Perché la definizione di “Capo dei Monarchici” utilizzata dall'Huffington Post per definire l'avvocato Alessandro Sacchi, scatena la reazione di Italia Reale, altra ala dei nostalgici della Corona. Con una nota al vetriolo, il presidente e il segretario nazionale di Italia Reale, rispettivamente Massimo Mallucci de Malucci e Angelo Novellino, che commentano così: “Italia Reale prende atto della notizia pubblicata dalla testata Huffington Post Italia circa la possibile candidatura alle prossime Elezioni Europee del presidente dell’Unione Monarchica Italiana, avv. Alessandro Sacchi nelle liste di Forza Italia. Desta stupore e sconcerto la definizione di “capo dei monarchici” attribuita all’avvocato Sacchi, il quale presiede un’associazione minoritaria e scarsamente rappresentata sul territorio nazionale, assolutamente non rappresentativa del mondo monarchico italiano e che, soprattutto, non ha mai riconosciuto Vittorio Emanuele IV ed Emanuele Filiberto quale legittimi Capi di Casa Savoia. La rappresentanza politica del mondo monarchico è, non da oggi, sulle spalle di Italia Reale, erede del glorioso partito di Stella e Corona, che da anni partecipa alle competizioni elettorali e, conseguentemente, con propri eletti all’interno delle Istituzioni”.

Sacchi sorvola

E la controreplica dell'avvocato Sacchi? “Quella della mia candidatura è una notizia che ho sentito anche io. Ma le liste si fanno a maggio”.