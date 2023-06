Il lusso tedesco sbarca a Roma: l'artigianato di Aigner apre in via Frattina

Il negozio Aigner in via Frattina

Aigner, marchio di lusso internazionale made in Monaco, apre a Roma in Via Frattina 86 un nuovo punto vendita che si aggiunge ai più di 80 store presenti in 18 paesi del mondo. Artigianalità e design senza tempo sin dal 1965.

Borse, gioielli e orologi, accessori in pelle caratterizzano il brand la cui direzione creativa è affidata a Christian Beck che mixa abilmente in ogni collezione l'heritage della casa di moda tedesca al gusto contemporaneo.

Una storia che parte dai lontani anni 30

La visione di Aigner è rivolta al futuro mentre guarda con orgoglio indietro alle sue origini, a quando negli anni 30 il designer ungherese Etienne Aigner debuttò con successo alle sfilate di Haute Couture a Parigi; seguirono poi le sfilate di New York negli anni 50 in cui venne presentato il famoso logo a ferro di cavallo e successivamente Monaco dove incontrò il businessman Heiner H. Rankl che divenne suo socio d’affari. Da lì, nel 1965, la nascita dell’etichetta di culto tedesca. Il design pulito, l’eleganza dei modelli proposti, gli esclusivi materiali e il look vintage che incontra materiali moderni determinano il successo di Aigner in tutto il mondo.

All’armonia e all’amore, il quinto elemento dopo fuoco, acqua, terra e aria che danno origine alla vita terrena, è dedicata la collezione A/I 2023-24 presentata con tessuti jacquard, pelle patchwork e bouclé e nelle tonalità intense e invernali del verde, arancione e blu oceano. Fotografa d’eccezione della nuova campagna è Elizaveta Porodi, che propone scatti unici e originali che diventano seducenti ed attraenti agli occhi di tutti. Must have di stagione è l’iconica Cybill disponibile in colori diversi e composta da inserti a forma di diamante in pelle scamosciata ed effetto coccodrillo.

In prima fila all'inaugurazione del 13 giugno

Madrina dell’evento di apertura di Roma martedì 13 sarà Elena Santarelli. Tra gli ospiti attesi Jane Alexander, Yvonne Sciò, Francesca Valtorta, la conduttrice radiofonica Manola Moslehi e numerose it girl della scena romana.