Il Mausoleo di Augusto è già sold out fino a giugno

Il Mausoleo di Augusto, riaperto lunedì scorso dopo quattordici anni di chiusura e un lungo restauro, è sold out nelle prenotazioni fino alla fine di giugno.

"Questo successo conferma l'attesa per la riapertura di un monumento che finalmente torna a mostrarsi in tutta la sua bellezza", dice il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Il sold out delle prenotazioni - prosegue - testimonia come la cultura sia la giusta base da cui ripartire". Per i romani il monumento è ad accesso gratuito fino al 21 aprile.