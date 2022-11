Il Mercato dei Fiori trema: se chiude a rischio 200 imprese e 1500 persone

Sono 200 le imprese e circa 1500 le persone, con relative famiglie, che rischiano di finire per strada se il Mercato dei Fiori del quartiere Trionfale venisse chiuso, e la riunione d'urgenza di lunedì scorso voluta dalla Commissione con l'Assessorato alle Attività Produttive fa tremare grossisti, fioristi e dipendenti: dal caos generato dagli spostamenti in via Bovio, emerge netta la richiesta di fermare "il continuo via vai degli operatori". L'allarme di Marco Campanelli, rappresentante dei grossisti dei fiori recisi.

Spostati in via Bovio dopo l'ultimo crollo di un pezzo di contro soffitto del Mercato dei Fiori lo scorso 4 ottobre, in seguito al quale i vigili del fuoco avevano messo l'area interessata in sicurezza, i fiorai si sono ritrovati la struttura chiusa per inagibilità dalla Commissione Stabili Pericolanti. Lo scarico dei fiori è stato comunque permesso all'esterno del mercato di via Bovio, soluzione che ha creato un inevitabile caos. Lunedì scorso, tuttavia, “dalla riunione di urgenza voluta dalla Commissione con l'Assessorato alle Attività Produttive è emersa netta la richiesta di fermare "il continuo via vai degli operatori".”, come ha spiegato Marco Campanelli, rappresentante dei grossisti dei fiori recisi.

L'emergenza proprio nel periodo più propizio per il settore

A lanciare l'allarme sul futuro delle 200 imprese e dei circa 1500 operatori, che si ritrovano in piena emergenza proprio nei giorni in cui si celebrano i santi e si ricordano i morti, quindi particolarmente propizio per gli incassi del settore, è Marco Campanelli, rappresentante dei grossisti dei fiori recisi, che di fronte alla decisione della Commissione Stabili Pericolanti di chiudere il mercato dopo due parziali crolli, spiega: "Nel febbraio 2022 dal soffitto della sala fiori è venuto giù un pezzetto di intonaco. A quel punto è intervenuta la Commissione ed è stato detto: è agibile, ma vanno fatti necessariamente degli interventi di messa in sicurezza" -racconta Marco Campanelli -. Otto mesi dopo, il 4 ottobre, è venuto giù un altro pezzo di controsoffitto: sono intervenuti i vigili del fuoco e hanno messo l'area interessata in sicurezza. Il giorno successivo è tornata la Commissione Stabili Pericolanti che in questo caso ha deciso di chiudere per inagibilità". Ma, dopo una trattativa con i grossisti, è stato permesso loro di scaricare i fiori, fino alla settimana scorsa, all'esterno del mercato in via Bovio, determinando un inevitabile caos e lunedì scorso la doccia fredda: nella riunione d'urgenza voluta dalla Commissione con l'Assessorato alle Attività Produttive è emersa netta la richiesta di fermare "il continuo via vai degli operatori".