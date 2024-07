Il meteo dell'11 luglio: il picco dell'anticiclone con temperature fino a 38°

Nelle prossime ore il termometro segnerà 37-38°C. Il picco dell'anticiclone a Roma con il caldo africano diffuso: afa e sole per tutta la giornata con temperature altissime anche nelle ore notturne.

Da venerdì la colonnina di mercurio scenderà gradualmente.

Il meteo dell'11 luglio nel dettaglio

Per la giornata di domani a Roma è previsto un cielo sereno, con temperature comprese tra 20 e 38 gradi. I venti saranno deboli. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 38°. Lo zero termico sarà circa 4800 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteo Giuliacci