Il meteo dell'8 giugno: supercaldo e sole tutto il giorno. C'è l'allerta

Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da assenza di nubi, con una temperatura di 20°C.

Venti moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità compresa tra 15 e 20km/h. Un sabato da allerta caldo: a Roma bollino giallo.

Il meteo dell'8 giugno nel dettaglio

Si prevede una giornata rovente, caratterizzata da bel tempo, temperatura minima di 19°C e massima di 29°C. Per questo è stata emessa l'allerta e il bollino giallo per Roma. In particolare avremo cielo sereno al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Durante la giornata di sabato 8 giugno la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 29°C, la minima di 19°C alle ore 6. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 4km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 12km/h, alla sera deboli provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 6km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.3, corrispondente a 1013W/mq.

Il meteo del 9 giugno

Generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 19 e 27°C.

Fonte: Meteo Giuliacci