Roma meteo 18 settembre: domenica di sole, con l'addio ai 30 gradi di massima

Roma meteo 18 settembre: nella giornata di domenica la fine dell'estate fa calare i termometri, sole splendente con la massima che si ferma a 26 gradi.

Nel dettaglio, la mattinata di domenica non supera i 20 gradi nelle prime ore con venti da nord est fino a 15 chilometri orari, poi temperature in rialzo fino al pomeriggio ma i 30 gradi sono un ricordo e la massima si ferma a 26 gradi, con rinfreschi in serata verso i 20 gradi. Il sole sorge alle 6,53 e tramonta alle 19:15.

Meteo mare

Tempo stabile e soleggiato sul litorale e abbassamento delle temperature, con mare da mosso a poco mosso. Ponza: sole splendente per tutta la giornata, forti venti da nord e da est arriveranno a 32 chilometri orari nella prima mattinata fermando il termometro a 21 gradi, con mare molto mosso e onde tra i 2 e i 4 metri. Temperature in rialzo nel pomeriggio, con la massima che si ferma a 27 gradi e abbassamento delle onde. Temperatura dell'acqua a 25 gradi.

Le previsioni per lunedì 19 settembre

Cielo sereno con minima a 16 gradi e massima a 27.