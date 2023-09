Il meteo del 20 settembre: cielo nuvoloso e temperature in diminuzione

Si avvicinano le piogge, previste per il fine settimana, e il caldo torrido sta per lasciare definitivamente la nostra regione. Molta umidità nelle prossime ore e cielo parzialmente nuvoloso, con sporadici piovaschi nelle ore centrali della giornata.

Il meteo del 20 settembre nel dettaglio

La pressione è in lieve diminuzione, ma nonostante ciò l'atmosfera risulterà stabile pertanto in questa giornata la nuvolosità sarà più presente nelle aree deli litorale. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno debolmente da direzioni variabili. Minima 23, massima 27 gradi. Il sole sorge alle 6,53 e tramonta alle 19,12.

Il meteo del 21 settembre

Una perturbazione atlantica si avvicina alla nostra regione: possibili piovaschi alternati a schiarite, alto il picco dell'umidità. Pollini nella media