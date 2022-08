Il meteo del 26 agosto: cielo prevalentemente sereno. Massima a 32 gradi.

Nella giornata di venerdì il cielo sarà prevalentemente sereno, con l'arrivo di qualche nube sparsa in serata. Il termometro segnerà la massima a 32 gradi.

Nel dettaglio, cielo sereno per tutto il corso della giornata, con la massima a 32 gradi nel pomeriggio. Minima a 22 gradi. Nubi in aumento in serata. Il sole sorge alle 6,29 e tramonta alle 19,54.

Meteo mare

Giornata prevalentemente soleggiata sulle coste, con venti moderati da O-NO. Mare da mosso a poco mosso. Ponza: sole splendente per tutta la giornata con massima a 31 gradi e minima a 24 gradi. Mare poco mosso, venti da NO a 7.6 nodi e SO a 5 nodi, temperatura dell'acqua 27 gradi, altezza dell'onda 0,3m.

Le previsioni per sabato 27 agosto

Cieli prevalentemente poco nuvolosi. Massima a 30 gradi e minima a 24 gradi.