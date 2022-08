Il meteo del 30 agosto: cielo poco nuvoloso per tutto il giorno. Massima a 32.

Cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. La temperatura massima arriva a 32 gradi.

Nel dettaglio, la giornata di martedì vedrà la presenza di leggere nubi con il termometro che segnerà la massima di 32 gradi. Temperatura minima a 24 gradi. Il sole sorge alle 6,33 e tramonta alle 19,47.

Meteo mare

Temperature in aumento con massime a 33 e 34 gradi, mare poco mosso. Ponza: cielo sereno per tutta la giornata con qualche nube sparsa nelle ore centrali. Massima a 30 gradi e minima a 24. Mare poco mosso, venti da NO a 7 nodi e ONO a 11 nodi, temperatura dell'acqua a 27 gradi, altezza dell'onda 0,4m.

Le previsioni per mercoledì 31 agosto

Cielo nuvoloso con rovesci e temporali nel pomeriggio. Sereno in serata.