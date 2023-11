Il meteo di Roma del 18 novembre: sole e freddo. L'antipasto dell'inverno

Una giornata di sole e freddo pungente. Il weekend della Capitale vedrà un primo assaggio di inverno. Con temperature in crollo verticale: di notte si toccherà anche quota 2 gradi. Però durante il giorno sarà piacevole godersi una giornata senza nubi.

Il meteo del 19 nel dettaglio

La pressione è forte sulla regione pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature in generale diminuzione. Vento da Ponente con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 11 km/h. Temperature minime comprese tra 3 e 10 °C e massime comprese tra 14 e 17 °C.

Il meteo del 20 novembre

Nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 2°C; nel pomeriggio cielo sereno, così come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 15°.

Previsioni a cura di Meteo Giuliacci