Il meteo di Roma del 7 ottobre: costume e short di rigore, si vola a 31° gradi

Meteo Roma 7 ottobre: uno scenario eccezionale, mai visto da quando c'è la meteorologia. E' ottobre, ma semba agosto. L'anticiclone africano riprende vigore e fa volare le temperature massime oltre i 31° gradi.

Con la colonnina di mercurio schizza alle stelle anche l'umidità. Di notte temperature piacevoli.

Il meteo del 7 ottobre nel dettaglio

Dominio incontrastato dell'alta pressione: giornata all'insegna di un tempo ampiamente stabile e soleggiato com temperature decisamente calde. Minima a 17 gradi, massima che oscilla tra i 30 e i 31 gradi.

Meteo Roma 8 ottobre

Caldissimo. Sole e ultravioletti come in agosto. Temperature oltre i 31 gradi. Bentornati in estate.