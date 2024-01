Il monito di Papa Francesco: "A Roma ci sono troppe università Pontificie"

Un monito duro di Papa Francesco durante il ricevimento della delegazione dello Studium Biblicum Franciscanum. "A Roma ci sono troppe università Pontificie".

Un attacco frontale per trovare una nuova regolamentazione.

Le parole del Papa

"Lo Studium Biblicum Franciscanum veniva inaugurato a Gerusalemme, presso il Santuario della Flagellazione, il 7 gennaio 1924 - spiega Francesco ai presenti - e pochi anni dopo era posto in collegamento con il Collegio S. Antonio di Roma, attuale Pontificia Università Antonianum. Approfitto dell’occasione per dire che ci sono troppe Università ecclesiastiche a Roma. Voi dovete mettervi d’accordo e fare qualche forma di unità: unità nei piani di studio… Mettetevi d’accordo, parlate. Da allora, la sua storia è sempre stata legata alla presenza dei Frati Minori in Terra Santa. Oggi, a cento anni di distanza, vorrei richiamarne alcuni aspetti.

Parole di esortazione

"Carissimi - continua Bergoglio - in questo tempo, nel quale il Signore ci chiede di ascoltare e conoscere meglio la sua Parola, per farla risuonare nel mondo in modo sempre più comprensibile, il vostro lavoro discreto e appassionato è quanto mai prezioso. Vi incoraggio, perciò, a continuare a svolgerlo e a qualificarlo nella ricerca, nella docenza e nell’attività archeologica".

A Roma 22 Università e istituti Pontifici

Le università e gli istituti pontifici a Roma sono complessivamente 22. La più antica è la Pontificia Università Gregoriana, fondata nel 1551, mentre il più recente è l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, eretto nel 1993. Nel dettaglio, nella Capitale sono dislocate, soprattutto in quartieri centrali, 7 università (Pontificia Università Gregoriana, San Tommaso d’Aquino – Angelicum, Urbaniana, Lateranense, Antonianum, Salesiana e Pontificia Università della Santa Croce), 2 atenei (Sant’Anselmo e Regina Apostolorum), 9 istituti – tra i quali biblico, musica sacra, Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia – e 4 facoltà. Supervisionate dal dicastero per la Cultura e l’educazione, le 22 istituzioni della Chiesa hanno 221 centri collegati e istituti affiliati in tutto il mondo, dal Brasile a Gerusalemme, dalla Romania alla Repubblica Dominicana e sono affidate a 15 tra ordini e religiosi e congregazioni.

I dati

I dati sono contenuti nel primo Rapporto sulla realtà attuale delle Università e istituzioni pontificie romane presentato questa mattina, giovedì 23 febbraio, nella Sala Marconi di Palazzo Pio. L’opuscolo è stato preparato nel quinto anniversario della promulgazione della Costituzione Apostolica di Papa Francesco “Veritatis gaudium” sulle Università e facoltà ecclesiastiche e in vista dell’udienza che Bergoglio concederà alle comunità accademiche ecclesiastiche sabato 25 febbraio nell’Aula Paolo VI. L’incontro ha per tema “Formarsi insieme per evangelizzare” ed è promosso dalla Conferenza dei rettori delle università e istituzioni pontificie romane (Cruipro), presieduto da don Luis Navarro, rettore della Pontificia Università della Santa Croce.