Il Movimento Cristiano dei Lavoratori celebra il suo 50° anniversario

Il Movimento Cristiano dei Lavoratori compie 50 anni. Per celebrare l'anniversario della fondazione, l'associazione organizzerà una tre giorni di eventi che culmineranno con un'udienza con Papa Francesco.

L'associazione, nata nel 1972, si riunirà tra il 7 e il 9 dicembre. Saranno tre giorni di convegni, conferenze e appuntamenti in cui verranno ripercorsi 5 decenni di impegno per la democrazia, per il lavoro e per la fede cristiana. "Questo ritrovarci - spiega Antonio Di Matteo, Presidente dell'Mcl - ha il senso di riaffermare i valori che caratterizzano la nostra storia e di assumerci l'impegno di dare ad essi un futuro. Come presenza organizzata di testimonianza evangelica nel mondo del lavoro, vogliamo davvero essere parte di quella 'Chiesa in uscita' che il Pontefice invita i laici a rendere visibile in tutti gli ambiti e ambienti".

Gli appuntamenti

Gli incontri si svolgeranno nell'Ergife Palace Hotel a partire dal pomeriggio del 7 dicembre, con l'apertura ufficiale. Alle 16,30 dell'8 dicembre ci sarà una celebrazione ufficiale alla presenza delle istituzioni, con la presenza del Sottosegretario Alfredo Mantovano, in rappresentanza di Palazzo Chigi. Saranno presenti anche parlamentari e rappresentati di alcune Regioni. Alle 12 del 9 dicembre la celebrazione si sposterà in piazza San Pietro, dove alcuni dirigenti del Movimento saranno ricevuti in udienza dal Papa.