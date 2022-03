Un robot solo per donne: primato della chirurgia mondiale

Un robot chirurgico di nome Versius, della CMR Surgical di Cambridge è installato già dal 2021 nell'Ospedale Cristo Re e lo usa un'équipe di sole donne, per la prima volta al mondo.

Lo scopo è quello di estendere l'uso della chirurgia mininvasiva in Ginecologia, Urologia e Chirurgia Generale.

Meno cicatrici, dolori post-operatori notevolmente ridotti e tempi di recupero accellerati. La dottoressa Giada Di Flumeri, specialista in chirurgia generale all'Ospedale Cristo Re dichiara: "La tecnologia robotica è il futuro della chirurgia e siamo felici di far parte di questa nuova generazione di chirurghi e infermieri che contribuiscono al miglioramento della cura dei pazienti. È emozionante per noi essere la prima équipe in Italia e al mondo tutta al femminile ad utilizzare il sistema Versius, speriamo che ce ne siano sempre di più".

Il team

L'équipe medica rosa è formata dalla dottoressa Pasquina Tomaiuolo, dalla dottoressa Giada Di Flumeri, dalla dottoressa Giulia Moretti e dalla dottoressa Alessia Di Leo.

La dottoressa Pasquina Tomaiuolo, specialista in Chirurgia Generale all'Ospedale Cristo Re afferma: "Nel corso degli anni, il numero di donne iscritte alla facoltà di medicina è gradualmente aumentato, ma sono ancora poche quelle che decidono di intraprendere una carriera in chirurgia. Far parte di un'équipe interamente femminile, la prima ad utilizzare il sistema Versius per la chirurgia mininvasiva, spero possa lanciare un messaggio e incoraggiare le giovani donne che vorrebbero intraprendere questa professione, ma che la considerano ancora un campo "solo maschile". I pregiudizi e gli stereotipi possono essere sfidati e talvolta, come nel nostro caso, ribaltati".